中國恒大︰首5月交付約12.2萬套房屋　合約銷售337.67億人幣

中國恒大(3333)公布季度信息更新，指集團努力爭取多家建築公司和建築材料供應商的支持，677個已售和未交付項目已有效復工。今年首5個月，累計交付約12.2萬套房屋，總建築面積約1389萬平方米。

今年1至5月，集團實現合約銷售金額337.67億元人民幣，合約銷售面積492.58萬平方米。

集團的2021年及2022年之審計工作及2022年中期業績之審閱工作尚在進行中，公司預期將在下月31日之前發布2021年經審核年度業績，2022年之中期業績及2022年經審核年度業績。

至於境外債務重組方案，中國恒大於3月22日公布有關方案後，公司和其財務及法律顧問正積極與境外債券持有人小組及其顧問落實境外債務重組方案的檔，預期在7月下旬向相關管轄區法院申請相關協議安排的推進。

恒大汽車︰已交付逾千輛「恒馳5」

另外，中國恒大的附屬公司恒大汽車(0708)指，其自主研發的新能源汽車「恒馳5」已於5月恢復生產，截至該月底，已交付超過1,000輛「恒馳5」。

公司目前仍面臨資金短缺困難，管理層正持續推進節約成本舉措，積極開拓融資渠道，盡力維持集團持續經營。