藥明生物低開0.6%　稱財務狀況及業務營運並無重大不利變化

藥明生物（2269）周二（20日）股價大瀉17%。公司今日（21日）發公告，指出已於昨日舉行投資者開放日，並將若干業務營運的財務及其他資料的簡報加載。公司指出業務運營正常，業務營運及財務狀況概無發生重大不利變化，特別是今年25個新項目中，很重要部分為III期臨床開發和商業化生產項目，每個III期臨床開發和商業化生產項目在項目簽署後第一年，收入可能相當於臨床前開發項目的5至10倍左右。



藥明今早低開0.6％，最新報38.5元。

公司指出有關項目驗證了客戶對公司CMO（商業化生產）能力和規模的信任，預料將提升公司近期收入。

公司強調簡報可能包含前瞻性陳述，就其性質而言，存在重大風險及不確定性，又指出簡報中所述的任何估算及未來建議均基於若干假設及很重部份估算，以及及管理層根據當前可得資料作出判斷。

公司於簡報中預測，今年可以擁有21至23個CMO項目，又預測在明年可擁有26至29個CMO項目。

簡報內又指出由於去年上半年基數較高，加上經過3年高鐵速度式發展需停維護，今年上半年收入增長將放緩。儘管挑戰重重，但仍維持全年指引。