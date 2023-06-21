滙豐推特選大戶3個月定存息5厘優惠　50萬元即穩袋6250元

市場對美聯儲進一步加息預期增加，加上半年結等因素，港元拆息持續高企，昨日更全線突破5厘。港銀近期也紛紛上調定存息搶存款，當中大行滙豐推出特選大戶優惠，當中3個月定存息高達5厘，為目前全港同期定存息中最高。以起存額50萬元計，3個月即可穩袋6250元。



現時滙豐牌面上的3及6個月定存息，分別為3.3厘及3.4厘，不設12個月定存。該行在每聯儲上周議息前，給予特選大戶的3、6及12個月定存息分別已達4.64厘、4.74厘及4.71厘，昨日更進一步將存息分別提升至5厘、4.97厘及4.91厘，入門只需50萬元，新舊資金均適用。

富邦及渣打早前曾推出高息定存計劃

近期有不少銀行推出3個月高息定存計劃，其中富邦推出快閃定存優惠，從6月9日起不論是現有或是新客戶，若以100萬元或以上新資金，經分行敘造3個月港元定期存款，年利率為4.5厘。

美元定期存款方面，將10萬美元或以上新資金敘造3個月定期存款，年利率為5.2厘；6個月定期存款利率為5厘。

渣打早前推出特選客戶3個月及6個月定存利息4.4厘優惠，冠絕大行，也均為目前全港最高的中短期定存息。以起存額10萬元計算，3個月即可穩袋1,100元利息，6個月就有2,200元。

不過，需要留意的是，渣打4.4厘優惠只限於優先私人理財客戶，條件為需存款、投資、指定保險產品等戶口總結存達800萬元。而該行一般客戶3個月定存息為3.3厘，6個月為3.4厘，與滙豐及中銀香港看齊。需留意的是，滙豐定3個月及6個月存息優惠是尚玉或卓越理財客戶才有，其餘客戶為3.1厘及3.2厘。