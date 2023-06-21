證監會全年轉蝕1.01億　儲備維持於79億元

證監會發表《2022-23年報》，截至今年3月底止年度虧損1.01億元，對上一個年度錄得3.41億元盈餘；收入19.43億元，按年下跌13.54%；支出20.43億元，升7.21%，但少於的23.59億元預算。

截至今年3月31日，該會儲備維持在79億元，其中34億元已預留作日後可能購置辦公室物業之用。

期內，持牌機構及人士和註冊機構的數目為48,294，另亦收到7,384宗新的個人及機構牌照申請。在年內批准的新的持牌機構申請中，第9類（提供資產管理）及第4類（就證券提供意見）受規管活動分別佔44%及35%。

證監會認可了175項集體投資計劃，令集體投資計劃總數在今年3月底增至2,939項，當中有913項是在香港註冊成立的。69家開放式基金型公司於年內註冊，令開放式基金型公司的總數增至131家。

就中介人失當行為對13家公司及18名人士作出紀律處分，並處以罰款合共4170萬元，另外就35宗個案執行搜查令。

截至今年3月底，內地與香港股票市場交易互聯互通機制涵蓋2526隻內地股票及561隻香港股票，佔兩地市場總市值約86%，而自該機制推出以來，港股通及滬深股通的淨流入金額分別達2.31萬億元(人民幣‧下同)和1.91萬億元。

證監會主席雷添良表示，全體員工均已準備就緒，推動落實主要監管目標，並履行在監督和執法方面的重任，該會竭力加強市場的韌力及廉潔穩健，並擴大香港金融市場作為連接中國內地的主要橋樑的廣度和深度。為此，會深化與內地市場的互聯互通，以及確保本港的金融業及市場基礎設施對未來任何的挑戰作好準備。