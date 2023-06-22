港交所紐約辦事處開幕　歐冠昇︰加強與全球各地客戶連繫

港交所與北美客戶一同慶祝其紐約辦事處正式開幕。

港交所行政總裁歐冠昇與高層管理團隊美國東岸時間星期三晚上於紐約洛克菲勒中心 （Rockefeller Center） 舉行的酒會上接待了美國金融及市場基建行業的貴賓及領袖，介紹香港市場的優勢，以及港交所致力在紐約推廣亞洲發展機遇的計劃。歐冠昇在酒會上進行敲鑼儀式，標誌紐約辦事處正式啟用，同時展現香港交易所致力連通全球市場，加強與全球各地的客戶連繫。

紐約辦事處將為香港交易所的北美客戶提供更多有關亞洲資本市場的最新發展、各種產品及服務的資訊。

港交所亦會通過紐約辦事處積極推廣香港活躍及多元化的新股市場和證券市場、直接連接中國內地市場的互聯互通機制、香港市場上豐富的離岸人民幣生態圈和不斷擴大的亞洲及國際衍生產品組合。

歐冠昇在酒會上進行敲鑼儀式時表示，標誌紐約辦事處正式啟用，同時展現香港交易所致力連通全球市場。

歐冠昇表示：「今天紐約辦事處的開業非常值得慶賀，我們將可更直接向北美客戶介紹香港和香港交易所的故事。作為一家肩負使命的公司，加強跨市場和跨地域的聯繫是我們的核心工作之一。我們將為國際客戶提供實地支援及聆聽他們的所需，實現共贏。」

他補充：「紐約辦事處將更緊密連接香港與紐約兩個重要的國際金融中心，連同我們最近在倫敦開設的辦事處，進一步將國際資本與亞洲的無限商機連接起來。香港交易所將繼續提高國際投資者在香港市場的參與度，鞏固香港作為東西方超級聯繫人的地位。」

紐約辦事處以HKEX (U.S.) LLC 的名義營運，由董事總經理兼北美業務發展主管Roger McAvoy領導。辦事處於北美客戶的辦公時間內提供服務，有助集團與區內客戶建立更好的關係。

北美業務發展主管Roger McAvoy說：「美國市場對於深入了解和投資亞洲資本市場有著濃厚的興趣，紐約辦事處讓我們能夠更貼近客戶的需求。我們將致力爲客戶帶來機遇及提供專業知識，幫助他們更好地參與亞洲的增長故事。」

紐約辦事處及倫敦辦事處將與港交所設立在北京、上海和新加坡的現有辦事處互補，拓展集團的國際網絡。