地方政府隱性債務惹關注　中國據報啟動新一輪摸底　財政部牽頭

內地地方政府債務情況惹關注，中央據報已啟動新一輪全國地方政府隱性債務摸底。

《彭博》引述一位知情人士稱，此次摸底工作由財政部牽頭，目的是掌握地方政府隱性債務全面、真實的情況，目前尚不清楚是否有後續舉措。另一名知情人士表示，至少5月份摸底就已經開始了。

報道認為，在地方政府收入因三年疫情和房地產市場持續疲弱受到重創後，部分地區財政狀況捉襟見肘，由於政府自身能夠給到融資平台的支持趨弱，有愈來愈多的城投公司非標違約，引發市場對中國債務問題的關注。而隨著市場對地方財政壓力和政府融資平台違約風險愈發擔憂，這或許是決策層未來進一步採取措施應對重大金融風險的最新跡象。

財政部數據顯示，截至4月末，地方政府債券餘額約37萬億元人民幣，不過對於以地方政府融資平台債務為主的隱性債務規模，官方一直沒有提供公開數據。

報道又指，中國曾多次進行地方債務審計和摸底，全面準確了解債務規模是制定解決問題具體政策的前提。2015年開始的大規模地方債務置換，就是以之前兩年的大範圍審計甄別為基礎進行的。2018年，財政部要求各地方對隱性債進行甄別認定、摸清底數，隨後通過進行建制縣隱性債務試點、允許地方發行特殊再融資債等方式化解風險。

財政部未就報道置評。