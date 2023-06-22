人民幣走弱曾失7.2算　官媒︰不存在大幅貶值基礎和空間

人民幣持續走弱，離岸價一度失守7.2算水平。中國官方媒體《經濟日報》發表評論文章稱，經濟恢復不及預期等因素帶來人民幣匯率貶值，但面對人民幣滙率變化，要保持理性認識。

文章指出，從長期看，中國經濟增長態勢向好，經濟基本面對人民幣滙率有強有力的支撐，中國經濟增長具有較大韌性和潛力，是支撐人民幣滙率的最關鍵因素。匯率形成機制看，我國深入推進匯率市場化改革，完善以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定。

文章稱，就歷史數據來看，人民幣兌美元滙率短期波動是常態，這充分說明中國堅持市場在滙率形成中起決定作用，讓滙率調節宏觀經濟和國際收支穩定器作用更好發揮。在此過程中，所謂的關口數據並沒有實際意義，企業和個人對賭人民幣滙率貶值或者升值都不是理性行為，需要牢固樹立滙率風險中性理念。

文章又指，人民幣滙率不存在大幅貶值基礎和空間。隨著美聯儲暫停加息，美國政府債務上限風險化解，避險情緒下降，其經濟下行壓力逐步顯現，預計美元指數回調將延續。下半年人民幣兌美元滙率升值是大概率事件。