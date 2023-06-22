美股｜市場憂慮加息　道指早段偏軟

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）繼續出席國會聽證會，表明今年應該再加息兩次。加上英倫銀行意外加息半厘，令投資者憂慮聯儲局仿效，道指週四（6月22日）早段偏軟。



截至本港時間晚上11時10分，道指報33,892點，跌58點或0.17%；標普500指數報4,366點，升1點或0.02%；納指報13,566點，升63點或0.47%。

鮑威爾今日出席參議院銀行委員會聽證會時稱，今年再度加息兩次將是適當的，解決通脹問題仍有很長的路要走。目前工資仍很高，服務業通脹尚未出現大進展。他又稱，聯儲局正關注擁有房地產風險敞口的小型銀行，試圖提供幫助應對風險。

聯儲局理事鮑曼（Michelle Bowman）同日表示，她支持聯邦公開市場委員會（FOMC）上週維持利率不變的決定，但認為有必要進一步提高利率，以便將通脹逐步降至目標水平。

另外，美國上週新申領失業救濟人數為26.4萬人，按周持平，但略高於市場預期。較能反映實況的過去4週平均數，則約為25.57萬人，增加8,500人。 截至6月10日當週，續領失業救濟人數175.9萬人，按週減少1.3萬人，低於預期的178.5萬人。