李嘉誠長孫女李思德出任長實企業業務發展部經理　回應收購CSH

長江實業（1113）於今年5月9日提出，以現金每股80便士、總代價約為4億8,500萬英鎊（約48.11億港元），全面收購Civitas Social HousingPLC（CSH）。

值得留意的是，長和系創辦人李嘉誠長孫女、現年約27歲的李澤鉅長女李思德正式加入家族上市旗艦企業，更首次以企業業務發展部經理的身份，就收購項目作公開回應。

李思德表示，好高興取得逾64%CSH已發行股本。由於反應理想，決定將是次交易表決權水平由75%下調至逾50%。是次收購要約將繼續維持一段時間。與此同時，將籌備進行財務結算的行政程序。

李思德（左三）表示，好高興取得逾64%CSH已發行股本。（資料圖片）

長江實業集團特別項目總監趙汝成表示，集團對Civitas Social Housing業務已感與趣一段時間，「基於其財務及社會意義。此次全面收購計劃之成功使我們更進一步涉足該行業，同時為集團再增加一項具備穩健收入及可靠回報的資產，擴充集團之環球房地產資產組合。」

Civitas Social Housing PLC是一家房地產投資信託基金，持有的資產包括專業支援房屋（Specialist Supported Housing）及家居護理房屋（Residential Care Houses），專門為18歲至65歲患有長期學習障礙或心理健康問題之成年人提供住所，在其所處社區為他們提供最佳的生活質素，同時可為英國政府減省大量開支。在英國，專業支援房屋的住房和護理費用乃由政府100%全數承擔。