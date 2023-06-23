陳茂波︰香港在推動綠色發展方向　目標和策略都非常明確

由財政司司長陳茂波擔任主席的綠色科技及金融發展委員會（委員會）今日（23日）成立並召開了第一次會議。

委員會於今日的會議上，了解政府邁向碳中和的目標和策略，以及相關政策局和金融監管機構在推動綠色科技和金融方面的工作，並就推動相關領域的進一步發展進行討論。

陳茂波說：「擁抱綠色轉型、達致碳中和是國家和全球各國積極擁抱的共同目標，香港在推動綠色發展方向的目標和策略都非常明確。在綠色金融方面，我們在亞洲已處於領先地位，除了是區內的綠色籌融資中心外，更在多個範疇貢獻全球市場的綠色標準制定。在綠色科技方面，香港亦擁有不少出色的企業和初創公司，當中不少已拓展到海外市場。香港未來要加強與粵港澳大灣區兄弟城市的協作，大力匯聚區內以至全球的資金、技術和人才，引導資金支持區内的綠色轉型，尤其是加速綠色科技和綠色金融『雙引擎』更高速的發展和相互促進，建立全新的產業鏈。」

他又指，「委員會匯聚了來自金融、科技、學術、專業服務等界別的業界翹楚和政府、金融監管機構以及公營機構的代表，提供了一個重要的平台，共謀如何推進綠色科技和綠色金融更快、更大步的發展，並向全球展示香港在相關方面的優勢。在今天的會議上，委員在多方面提供了很多寶貴的意見，我衷心感謝各委員。」

財政司司長陳茂波於2023至24財政年度的《財政預算案》宣布成立委員會，協助制訂行動綱領，推動香港發展為國際綠色科技及綠色金融中心。委員會成員包括有關政策局、政府部門和金融監管機構的代表，以及13名來自相關業界的非官方成員。非官方成員任期為兩年，由今日起至2025年6月22日止。