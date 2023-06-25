刁佬夜蒲實錄一︰夜場年代的花魁牛郎　有錢非大晒

近期電視台嘅劇集講返八九十年代香港夜場嘅故事，搞到好多朋友都會對中環返工又從事金融業的中年男仕課後生活抱有很多幻想。其實當年尖東嘅不夜天夜總會，現今已經完成咗歷史責任，消失風雨中，公幹人仕的蒲點已一盤散沙，更多兄弟們轉移陣地到樓上私竇。

點解做刁傾生意都鍾意去夜場？先旨聲明刁佬係唔鍾意落夜場，因為後生做𡃁時一個禮拜要去三次，只覺得加班冇錢收，人生中的夜蒲配額被老闆用盡。當然深明兄弟們夜夜笙歌的苦衷。縱觀今時今日都仍然蒲緊的兄弟，大多都係唔癡家同怕寂寞。另一個大家鍾意夜蒲的原因，正如刁佬從前都講過：一齊醉過便是兄弟。酒色財氣四大惡事，一齊做大家自然覺得無咁壞。夜場有煙食、飲有酒飲、有歌唱，仲可以鹹豬手，簡直厲害過出奇蛋，一個地方滿足到大家不同需要。

夜場畀人感覺係叫得上「好兄弟」，男人聚腳地，但時移世易，女人撐起半邊天嘅今日，夜場亦開始有女客人，刁佬更見證過金融界嘅女中豪傑到夜場去做市場調研。有一次刁佬幫客戶做完一單金額頗大的配售，老闆有錢落袋自然高興，請大家去夜場鬆一鬆，某證券行的大姐大同場，男仕們都有點尷尬，席中有人話等一陣帶個好似郭富城咁跳得，黎明咁靚仔，又有彭宇晏咁大隻嘅型男服侍下大姐。

呢位「郭黎彭」混合體的男公關，其實外表好似而家啲韓星，「郭黎彭」好識做，一坐低就幫大姐按肩，仲會摵提子皮，食緊提子嘅刁佬都差啲將口中嘅提子噴出。「郭黎彭」問洗唔洗幫刁佬搣，刁佬面紅心跳口疾疾話：「自己嚟、自己嚟」，女公關非常醒目，即刻話等我幫你搣。刁佬睇到呢幕後，下定決心要努力工作，不過諗深一層就算刁佬去做，呢行真係有過人天賦先掂。

刁鳳問點解夜場一定要有女伴？ 一班麻甩佬約去夜場，唔通打牌咩，梗係有女陪。曾經有一間數字夜場標榜場內全陀地。刁佬有次見識到，場內真係全陀地，從佢哋嘅對答已經知，仲要不少係護士同大學生，有啲仲讀緊LLB、BBA。當中有懂得把握機會嘅上進學生妹即刻在場打探各位老細做盛行，更說自己都想入I Bank，老細請唔請人呀？刁佬見到上進學生妹都馬上諗一諗，請咗呢啲美女同事，一定好多兄弟來開會，不過最怕自己返到公司仲以為蒲緊，所以只好努力說服其他兄弟去請靚女。另外夜場亦反映人才市場嘅走勢，如果嗰期開始出新手機、名牌手袋新款，你會發現場內人才供應馬上增加。

夜場要有號召力，總要有一兩位花魁，仲要簡單畀錢係唔受溝，要用時間心機感化，先可成為恩客。有時見到啲後生毒男話，有錢就有女，肯跌只係基本，高階夜場就如天下第一樓，入得去嘅，個個都有錢，刁佬都見過唔少有錢都溝唔到女，其中一個兄弟仲要比美女投訴，話佢有狐狸。所以各位兄弟，千祈唔好以為有錢大曬，做風流雅仕先至可以贏得美人歸。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。