積金局︰股票基金累積回報逾125%　揀選基金須考慮風險承受能力

強積金一直被視為港人退休生活三大支柱之一，自2000年12月實施以來向類基金均帶來正回報，為打工仔日後退休生活帶來支持。其中佔強積金總資產近8成的股票基金及混合資產基金，截至今年5月底平均累積淨回報分別為125.3%及119.2%。

雖然進取型基金帶來較高回報，但是須承受較高投資風險。積金局主席劉麥嘉軒提醒一眾打工仔女，應按自己人生階段及風險承受能力，揀選合乎自己投資目標的基金。

她亦同時呼籲打工仔女不要試圖因短期市場走勢而轉換基金，避免「高買低賣」得不償失，提醒他們分散投資以減低投資組合的風險



劉麥嘉軒於網誌內指出， 自強積金制度在2000年12 月1日實施以來，各類強積金基金的長期表現都錄得正回報，為打工仔女的退休儲備增值。其中，合共佔強積金總資產值近8成的股票基金及混合資產基金，自制度實施以來截至今年5月31日，這兩類基金的平均累積淨回報分別達125.3%和 119. 2%，表現為各基金類別之冠。

縱使強積金內各基金均帶來正回報，但是劉麥嘉軒鼓勵打工仔女定期檢視強積金投資組合（例如每半年或一年），並應著眼各類強積金基金的長期表現，瞭解它們的潛在風險、投資目標、開支比率，以便作出更明智的投資決定。

她進一步指出，進取型基金雖然有潛質帶來較高回報，但同時亦會有較高的投資風險，因此提醒打工仔女應該按自己的人生階段及風險承受能力 ，揀選合乎自己投資目標的基金。對於年輕的打工仔女來說，由於有相對較長的投資期去抵禦市場短期的波動，一般而言風險承受能力較高，他們可考慮選擇較進取的強積金基金，配合複息效應所帶來的優勢，以爭取較高的回報。

至於強積金保守基金，她指出由於以港元短期銀行存款及短期債券為投資工具，風險相對較低，但預期回報亦較低，長遠而言其回報往往不敵通脹，對於距離退休仍有一段長時間的打工仔女，保守基金並非合適的投資選擇。

劉麥嘉軒呼籲打工仔女不要試圖因短期市場走勢而轉換基金，避 免「高買低賣」得不償失，並提醒他們分散投資以減低投資組合的風險。缺乏投資知識和時間管理強積金的 打工 仔 女， 可 考慮 預 設投 資 策略（default investment strategy（DIS））。自 DIS在2017年4月1日推出以來至今年5月，旗下的核心累積基金及65歲後基金的平均累積淨回報分別為 32.1%及8. 8%，而它們的年率化淨回報分別為 4.6%及 1.4%。