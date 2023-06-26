歐舒丹去年少賺52%至1.15億歐元　末期息0.03129歐元

歐舒丹（0973）公布截至今年3月底止全年業績，權益擁有人應溢利為1.15億元（歐元‧下同），按年下跌52.4%；派末期息0.03129元。



年內銷售淨額為21.34億元，按年跌19.8%，毛利增加17.4%至17.18億元。受到其他經營收入減少89.6%至406萬元，及其他經營開支增加1,172.6%至9,008.9萬元影響，經營溢利按年跌23%至2.39億元。

料2024財年實現健康盈利能力

歐舒丹指出對其2024財年的表現持謹慎樂觀態度。儘管宏觀經濟環境仍不明朗，但在國際旅遊（尤其是亞太地區）逐漸恢復、中國市場反彈以及新品牌持續擴張的支持下，預期實現雙位數銷售增長及健康的盈利能力。其將充分利用此復甦機會，大幅提高對中國、美國及日本等主要市場的營銷投資，預期將於此等市場以及旅遊零售渠道產生積極的光環效應。

公司亦準備在亞太地區推出其兩個最新品牌Sol de Janeiro及Grown Alchemist，作為其向多品牌和地域平衡集團不斷發展的一部分。其將繼續利用及提升各品牌的內在優勢，為其股東及持份者帶來可持續的增長及盈利能力。