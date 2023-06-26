任志剛︰中國須備戰金融戰　減少對美元依賴　續推人民幣國際化

行政會議成員任志剛倡議國家的「金融穩定和發展的頂層設計」能夠包括香港國際金融中心。他指出今年兩會期間，中共中央國務院發表了「黨和國家機構改革方案」。裏面有19條改革方案，第一條就是「組建中央金融委員會」，而中央金融委員會要負責的第一個事項，是「金融穩定和發展的頂層設計」，可見這個課題的重要性。



此外，還有七條都是金融領域上的改革方案，其中包括「組建國家金融監督管理總局」，這個簡稱「金監總局」的國務院直屬機構，很快已經在5月18日掛牌。他期待這個最高規格、負責「金融穩定和發展的頂層設計」的中央金融委員會的組成，並希望這個「頂層設計」能夠包括香港國際金融中心，在國家「金融穩定和發展」上，應該扮演的角色。他亦希望香港特區政府和在港金融才俊能夠為國家出謀獻策，作出努力。

任志剛個人認為，「金融穩定和發展的頂層設計」應有六項元素，包括（1）國家要有國際金融「話語權」。國家要有幾手準備，才能照顧到人類命運共同體的總體利益。（2）國家要為金融「備戰」。明顯應以減低對美元的依賴和將人民幣繼續國際化為重點。（3）「人民幣國際化的策略」。香港人民幣離岸市場為人民幣國際化可以進一步發揮積極作用，步伐仍需要加快一點。 （4）國家充分發揮香港「一國兩制」優勢。在金融領域上，國家有兩個金融體系，可以為國家服務，可以在兩個金融體系之間取長補短，和創造協同效應，提升資金融通的穩定性、可靠性、多元化和效率，更好地支持國家經濟發展。（5）讓香港金融體系能充分參與「金融內循環」。方法是通過在大灣區使用有效的「閉環管理」辦法，在大灣區內容許：（i）跨境資本流通；（ii）貨幣兌換暢通；（iii）貨幣跨境流通；（iv）金融機構可跨境辦理資金融通；和（v）金融基礎設施跨境聯通。在這個大灣區的「閉環五通」的金融穩定和發展的頂層設計內，可以讓市場在金融資源分配上起決定性作用，符合國家既定的政策方針。和（6）讓香港當「金融外循環」的主要渠道。在「頂層設計」內，明確將香港變成國家在國際層面的資金融通的主場，內地投融資者直接到外地所冒的風險，包括大變局下的地緣政治風險，將會大大減低。

稱內地開放資本賬進度要更加小心

他指出，內地的政策取向，是香港國際金融中心何去何從的關鍵。面對百年未見的大變局，內地開放資本項目管制的進度，便要更加小心。但另一方面，內地經濟發展到現階段，明顯地是有必要繼續讓集資者和投資者走出去。問題是如何在風險可控的環境下，繼續滿足這個「走出去」的需要。這個問題的答案，便是要更好地利用香港國際金融中心，將已存在審慎風險管理措施的互聯互通渠道多元化，擴容量，增流量，豐富產品，讓內地和外地的投融資雙方更廣泛參與。

最後，任志剛表示，近年科技日益進步，運用先進的金融科技去提供金融服務，已經成為一個明確的方向。在公平競爭的環境下，讓金融中介機構走自己的路，百花齊放，是一個正確的政策姿態。但金融基礎設施是一個公共產品，包括各種交易、支付、清算、託管、安全傳遞保密資料等系統，負責金融體系穩定和發展的機構，亦都要有前瞻性地將各種金融基礎設施現代化，不但適應金融科技發展，例如央行數字貨幣的出現和被廣泛使用，要確保「適合目的」（fit for purpose），亦要考慮如何更好管理各種風險，如地緣政治風險。