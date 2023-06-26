ESG｜倫敦帝國學院Patrick Bolton︰氣候金融是一項風險管理問題

港大經管學院上周五舉辦環境、社會及管治(ESG)論壇，邀請倫敦帝國學院的金融及經濟學教授Patrick Bolton擔任主講嘉賓，以及來自不同界別的商學界翹楚以專題演講方式，共同探討ESG相關熱門議題。

港大經管學院院長兼經濟學講座教授蔡洪濱表示，ESG投資已成為全球發展大趨勢，要面對當前挑戰，全球需要共同努力，配合前瞻性思維及研究工作。香港作為國際金融中心，一直致力在各方面扮演更重要角色，並以ESG作為戰略目標，旨在令其變成香港的競爭優勢。港大經管學院銳意推動ESG研究、教育及各界的參與，不但積極進行ESG相關研究，更特別成立「創立方聯盟」，並透過將ESG融入課程內容，致力為香港培育相關人才。

Patrick Bolton在主題演講時指，氣候金融是一項風險管理問題。投資組合的碳足跡與淨零碳足跡偏差愈大，投資組合的轉型風險愈大；時間也是一項重要的風險因素，投資組合調整需時愈長，轉型風險也會增加。投資者會透過減少風險敞口、要求補償風險持有成本，以及與企業合作，以對沖氣候變化風險。由於支持全面補助綠色創新及應對碳排放問題的政策需要不同企業和行業的協調和努力，因此，需要一個綠色產業政策，從而克服生態系統替代效應。