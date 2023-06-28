港交所宣布首次公開招股結算平台FINI　將於10月啟用

香港交易所（0388）今天（28日）宣布，計劃於今年10月啟用全新的首次公開招股結算平台FINI。FINI是香港交易所對旗下市場的重要改革，將新股定價與股份開始交易之間的時間由五個營業日（T+5）大幅縮短至兩個營業日（T+2）。FINI將對香港首次公開招股的結算流程進行全面現代化和數碼化改革，提升效率並推動香港作為全球集資中心的長遠發展。

待市場準備就緒後，FINI的正式推出日期將於啟用數星期前另行公布。

香港交易所集團行政總裁歐冠昇表示：「我們很高興能夠落實這項對新股結算的重要市場改革。通過對現行首次公開招股的結算流程進行數碼化和現代化改革，FINI簡化了整個流程，縮短了新股定價與開始交易之間的時間，不僅提升市場效率，也增加香港首次公開招股市場的競爭力和吸引力。」

他續說：「在開發FINI 的過程中，不論是構思、系統開發還是外部測試階段，我們均獲得市場持份者的大力支持，足見市場期待香港首次公開招股市場能夠與時並進、不斷創新。我們非常感謝所有在過程中提出意見及作出貢獻的各位，助力我們繼續建設『面向未來的領先市場』。」

7月及8月進行實習及演習

香港交易所已在本月中完成FINI 外部用戶測試，下一步將分別於 7 月和 8 月安排市場實習及市場演習，模擬市場利用 FINI平台進行互動及處理首次公開招股結算的各項程序，為市場在10 月全面轉用FINI平台進行最後準備工作。

FINI以雲端平台架設，首次公開招股中的保薦人、包銷商、法律顧問、銀行、結算所參與者、股份過戶登記處及監管機構等不同持份者將能夠以電子化方式合作以及履行各自在有關首次公開招股中的職責。新平台也將引入全新的公開招股資金預付模式，有助減少超額認購新股所凍結的資金。

香港交易所今天同時公布經證券及期貨事務監察委員會批准的《上市規則》、香港中央結算有限公司（香港結算）規則及香港結算運作程序的相關修訂，全部將於 FINI 正式啟用時生效。

已與證監會簽諒解備忘錄

證監會指出港交所旗下聯交所已簽訂《規管上市事宜的諒解備忘錄》的第二份補充文件，以配合香港交易所計劃於2023年下半年推出的“Fast Interface for New Issuance”（FINI）的運作。

第二份補充文件主要載列了條文以表示證監會及聯交所接受並同意接收發行人及相關顧問和代理人透過FINI以電子紀錄形式所提供的資料和文件，及接受並同意該等人士在其中使用電子簽署。

第二份補充文件於2023年6月28日生效。