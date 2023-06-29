拜登發表「拜登經濟學」 演講　稱控制通脹仍是要務

美國總統拜登於芝加哥發表關於「拜登經濟學」（Bidenomics）的演講，他重申對美國中產的願景，包括對富人徵稅以投資關鍵國家安全領域如半導體，並對工作培訓及改善經濟競爭力，認為該願景是基本打破數十年來令美國中產受害的經濟理論。於此同時，他指出控制通脹仍為重要任務之一。



拜登表示，下階段工作會包括令聯邦稅制公平，減少富裕人士避稅漏洞。同時，控制通脹仍為其中一項重要任務，而通脹已較一年前減少逾半。他指出，美國現今擁有最高的經濟增長率，自新冠疫後帶領全球經濟體，認為「拜登經濟學」正在起作用。

白宮內部認為，美國需要採取一種新的工業策略，由聯邦政府來引導投資、工業和貿易活動，從而保障中產階級，鞏固國家安全。「拜登經濟學」這種透過補貼制度及其他干預措施，將商界資本引導至政府重點發展領域的做法，與新自由主義的放任經濟自由原則相抵觸。

美國國家經濟委員會主任Lael Brainard指出，拜登拒絕接受涓滴經濟學（trickle-down economics），即頂層減稅最終會惠及低下階層，毋須政府干預的理論。很多人認為1980年代美國列根總統的涓滴經濟學，帶動了美國經濟繁榮。