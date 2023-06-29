虛擬保險｜OneDegree完成額外融資　B輪融資規模增至5500萬美元

OneDegree Group今日（29日）公布，成功完成額外融資，使其B輪融資規模增至5,500萬美元。新一輪融資將用於擴大OneDegree Group全球性的虛擬資產保險業務及開發生成式人工智能保險科技賦能方案服務，同時將進一步擴大向消費者提供的保險產品種類及增加其市場滲透率。

OneDegree Group過去兩年收入增長強勁，每月收入增長達四倍，主要由直接面向消費者的產品所帶來的強勁自然增長所帶動；其中包括寵物保險、火險、家居保險及醫療保險。集團精於數據分析的能力大大提升產品定價的準確度及有效偵測與排除欺詐客戶，令賠付比率大幅改善約4成。

憑藉強勁的經常性收入、減少的獲取客戶成本和顯著降低的賠付率，OneDegree Group 正在迅速擴大業務規模，為2024 年年底前實現盈利定下明確方向。

OneDegree Group共同創辦人兼行政總裁郭彥麟表示：「我們已經成功實現了產品市場契合，這是團隊堅持不懈地致力發展以客戶為重心的產品的成果。我們亦展示了OneDegree Group由科技驅動的業務模式的可擴展性，這反映在我們的營運和財務指標中。是次在具挑戰性的融資環境下仍獲得市場強力支持，足證我們的成果獲得認可。我們很榮幸在這次融資中歡迎新投資者和戰略合作夥伴，以及我們現有的三大機構投資者也參與其中。」