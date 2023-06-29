港交所與北交所簽備忘錄　支持合條件企業兩地上市

港交所﹙0388﹚與北京證券交易所（北交所）今天（29日）在北京簽署了合作備忘錄（備忘錄），以建立長效合作機制，支持符合條件的企業在兩地上市，同時將加强交流，推動京港兩地資本市場的深入合作。

根據備忘錄，港交所和北交所將支持對方市場上符合條件的上市公司在本市場申請上市。兩所還將在市場推廣、項目課題研究、人員培訓交流、投資者教育等方面進行合作。

港交所行政總裁歐冠昇表示：「我們很高興與北交所簽署合作備忘錄，為兩家交易所長期深入的金融合作奠定了良好的基礎，也為我們連接中國與世界邁出了新的一步。我們期待與北交所共同努力，連接資本與創新，積極支持企業成長，為投資者創造機遇，推動兩地資本市場的共同繁榮。」

北交所總經理隋强表示：「推出京港兩地上市安排，是持續深化北交所改革、回應市場需求的重要舉措，將便利更多企業借助京港市場加速發展和國際化。京港兩所的合作也將助力北京國際科創中心建設、鞏固香港國際金融中心地位，更好服務實體經濟、支持實現高水平科技自立自强。」

備忘錄由港交所聯席營運總監陳翊庭和北交所副總經理李永春簽署。港交所、北交所相關領導和部分北交所上市公司代表參加了簽署儀式。