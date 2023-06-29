《新假期》母企新傳企劃明起招股　入場費4646　楊受成現持股七成

《新假期》、《GOtrip》等母企、英皇集團主席楊受成持股七成的新傳企劃﹙1284﹚通過上市聆訊，明日起招股。英皇企業融資及力高企業融資為聯席保薦人。



新傳企劃將發售1.5億股，每股招股價介乎0.84元至0.92元，香港公開發售佔一成，配售佔九成，集資最多約1.38億元。

一手5,000股，入場費4,646.39元。料於下周五（7月7日）定價，並於7月17日上市。

擁9個媒體品牌 去年利潤升兩成

新傳企劃聆訊後文件顯示，公司現擁9個媒體品牌，包括「新假期」、「東方新地」、「經濟一週」、「新Monday」、More、GOtrip、Sunday Kiss親子童盟、SSwagger及Madame Figaro。

公司去年收入按年跌2%至2.4億元，95%來自數碼廣告，溢利則按年升近兩成%至3,943萬元。

「前身」是新傳媒集團

集資所得將用於擴展及加強產品系列，以及數據收集和分析能力；與其他媒體或電子商務市場從業者合併及收購或建立策略聯盟；建設內部媒體內容管理平台；一般營運資金；以及償還銀行借款。

值得一提，新傳企劃核心資產與早年上市的新傳媒集團接近，2014年楊受成向中國恒大（3333）出售新傳媒，作價9.5億元市值，但他其後又從恒大收回新傳媒資產。