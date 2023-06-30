阿里旗下盒馬鮮生　12間家新店於內地8個城市同時全面營業

阿里巴巴（9988）旗下以數智科技驅動的新零售公司盒馬宣佈，在北京、上海、廣州等全國8個城市，將有12家新店同時開始全面營業。

其中7家新門店為升級後的盒馬鮮生店，不僅商品種類更豐富、配送範圍更廣、購物環境更寬敞明亮，亦針對消費者需求升級服務體驗，例如根據寫字樓和社區等不同位置，鮮生店將在商品售賣形式、品類規劃方面有所側重，以更有效迎合消費者需求。

盒馬奧萊亦新增5家新店，分別在上海松江區、浦東新區和閔行區同時開始營業。盒馬奧萊店以具吸引力的價格，為消費者提供優質的產品和服務，以覆蓋更廣泛的消費者群體。截至目前，盒馬已在全國14個城市開出68家盒馬奧萊店。

部分鮮生門店更是初次進軍所在地區。廣州黃埔區的大悅匯購物中心也迎來區內第一家盒馬鮮生，該商場位於國家級戰略開發區黃埔科學城的核心位置。根據2020年人口普查結果，科學城現時常住人口約55萬，19至44歲群體佔比近90%，盒馬鮮生店的進駐，無疑將為當地年輕人口帶來更便利的生活。另外，深圳中心城區福田區沙頭街道將迎來一家鮮生店，該門店涵蓋上百個住宅、寫字樓和購物中心等，居住和辦公人口超10萬，以年輕消費者為主。

盒馬表示，當前國內迎來消費復甦，年輕群體和新一線消費者群體加快崛起，相信未來隨着數字經濟與實體經濟的深度融合，線上消費需求進一步恢復和增長，網絡零售將進一步推動消費復甦。

除加開店鋪外，盒馬將繼續加強產業鏈上下游的佈局。今年5月，盒馬與頭部央廚、農企、高校成立預製菜聯盟，其月均在售預製菜商品已超過1,000種；其後又與13家全球知名的零售集團、國際品牌、全球協會、諮詢公司在上海簽訂戰略合作，同時宣佈將在全球設立8個採購中心，鏈接全球優質產地和商品。