人民銀行據報曾向外資銀行調研　了解美元存款實際利率

《路透》引述兩名直接知情人士指出，過去一星期人民銀行對部份外資銀行進行調研，以了解銀行對客戶提供的美元存款實際利率。

消息人士指出，人行還指導銀行降低美元存款利率，以緩和人民幣貶值壓力。

報道指出有關舉措旨在鼓勵企業特別是出口商進行結匯，以改善市場供求持續偏向購匯局面。

本月初有報道指，中國金融監管部門近期通知國有大行下調美元定期存款利率定價上限，降幅高達100基點。

另一方面，人民銀行公布，在周三（28日）舉行今年第二季貨幣政策委員會例會。人行表示，要深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，綜合施策、穩定預期，堅決防範匯率大起大落風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

人行會議指，當前外部環境更趨復雜嚴峻，發達國家央行政策緊縮效應持續顯現，國際金融市場波動加劇。國內經濟運行整體回升向好，市場需求穩步恢復，生產供給持續增加，但內生動力不強，需求驅動仍不足。會議指要加大宏觀政策調控力度，精準有力實施穩健的貨幣政策，做好跨周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，全力做好穩增長、穩就業、穩物價工作，切實支持擴大內需，改善消費環境，促進經濟良性循環，為實體經濟提供更有力支持。

貨幣政策方面，人行指要進一步疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理充裕，保持信貸合理增長、節奏平穩，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配。繼續發揮好已投放的政策性開發性金融工具資金作用，增強政府投資和政策激勵的引導作用，有效帶動激發民間投資。

房地產方面，要因城施策支持剛性和改善性住房需求，扎實做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，促進房地產市場平穩健康發展，加快完善住房租賃金融政策體系，推動建立房地產業發展新模式。另外，人行會引導平台企業金融業務規範健康發展，提升平台企業金融活動常態化監管水平。推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。