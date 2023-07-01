陳茂波：不宜調整樓按壓力測試要求　是否派消費券需審時度勢

美國聯儲局持續加息，財政司司長陳茂波接受《香港電台》訪問時表示，目前不宜調整樓按壓力測試要求。

目前樓按貸款人，需通過假設按揭利率加2%，以及供款佔入息比的要求。陳茂波解釋，現時加息環境未完結，即使結束後息率仍在高位維持較長時間，供樓涉及20、30年，息口波動在所難免，壓力測試的要求不適宜調整，而供款能力亦涉及個人經濟能力變化，有金融安全、金融穩定的考慮。

他又表示，現時上車盤計及按揭保險的按揭成數達90%，再上調空間不大，但亦聽到不同意見，例如小家庭由細單位想換較大單位，銀行按揭及承擔按保之間，是否在個別位置可作出調節，是當局思考方向，不過他強調是微調，目的是在可能範圍內減輕市民負擔。

他又表示，今日（1日）是香港疫後復常的首個慶回歸日子，感受到整個市面氣氛活潑了、開心了，他指，政府沒有想過將消費券作為長期措施，如果外圍環境改善，整體經濟好轉，不一定需要再加大力度撐起本地消費。

是否派消費券需審時度勢

被問到本港經濟逐步復蘇，會否意味明年停止派發消費券，陳茂波說，目前言之尚早，鑑於外圍環境波動，政府需審時度勢，逐年考慮。

陳茂波又表示，香港能夠發揮的功能是很獨特，沒有一個內地城市可以替代，只要香港用好自身優勢、齊心合力，對香港未來發展非常樂觀。

他提到，香港下半年將繼續舉辦不同的國際論壇，包括今年11月會再次舉辦「國際金融領袖高峰論壇」，規模將較去年大；12月就邀請到總部設於沙特阿拉伯的「未來投資倡議研究所」(Future Investment Initiative Institute) ，首次來港舉辦亞洲峰會，將邀請全球各地政商界領袖出席。陳茂波說，這是國際金融界盛事，預計至少有200至300人參加，有助增強外界對香港的信心。