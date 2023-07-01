七一回歸｜新地十二大商場推優惠　人流營業額分別升25%及28%

為慶祝七一香港回歸紀念日，新地（0016）推出優惠吸客，旗下12大商場今日（1日）錄得多宗大額消費，部分商場推出的優惠在短短兩小時內已旋即換領完畢，帶動旗下商場今日七一人流及營業額超出預期，按年錄得25%及28%的升幅！

新地十二大商場 （東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）亦聯同旗下商戶以「七一」為主題，在港九新界12大商場推出七大優惠。

受惠於市面多項免費活動及優惠，以及全港飲食業界逾1400間食肆同步提供餐飲折扣，加上酷熱天氣，不少市民紛紛到商場避暑，帶動市民假日消費情緒。新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，一系列優惠活動吸引本地客群，及周末到訪香港短旅遊的國內顧客，大大帶動人流及營業額均錄得高於預期的升幅，當中以餐飲、超市及珠寶商戶最為理想。當中有商場首度大送71倍額外積分，均有助吸引高消費一族，令整體珠寶商戶生意按年飆升35%。

她又指，餐飲及超市方面，旗下多個商場亦推出超市現金禮券組合及餐飲優惠等，吸引市民在場用餐及購買生活必需品，營業額分別錄得按年30%的增幅。

她表示，部分優惠舉行至月底，料整個7月生意及人流額可較去年同期升近30%。展望十一黃金週，新地十二大商場亦會積極配合市況，策劃具吸引力的推廣企劃，以助旗下場內各行各業商戶生意，可盡快重返疫前水平。