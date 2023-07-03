近8000萬股港交所倉位　由美資轉至中資　股份數目與港府持股相若

近8,000萬股港交所（0388）股份，近日由美資轉至中資，該批股份疑為特區政府持有！

據中央結算系統持股紀錄顯示，花旗銀行原持有超過1.64億股港交所，相當於港交所已發行股份約12.96%，料是「代客泊車」，又或自行持有。不過，於6月16日，花旗銀行的港交所股份急挫至8,589萬股，僅約6.77%的股權，淨轉走股份數目達7,851萬股，相當於6.19%股權。

與此同時，工商銀行（亞洲）同日則淨增加了7,817萬股的港交所股份，由原來僅0.32%大升至6.24%。至6月29日，有近2,536萬股的港交所，再由工商銀行（亞洲）轉至同系的工銀亞洲證券。

翻查港交所2022年年報顯示，根據香港金融管理局於2018年6月4日向港交所發出的通知，港府持有約7,484萬股港交所，若計及以股代息，數量與今次轉倉股份相若。

以港交所上周五收市價302.2元計，單是上述股數的港交所市值已高達230億元。

港府持有的港交所股份現記於外滙基金的賬目之內，負責管理的金管局發言人回應傳媒查詢時表示，不評論外滙基金的具體投資細節。