聯儲局加息至6厘機會增　紐約梅隆投資管理料經濟軟著陸機會20%

美國經濟會否出「軟著陸」，一直成為市場人士關注對象。紐約梅隆投資管理預期，歐美經濟出現「軟著陸」機會率只有2成。因核心通脹很難在失業率沒有大升情況下，自動要回落至央行目標水平，預期美國通脹最快於2025年後才會降至2%央行目標。



亞洲宏觀經濟及投資策略主管Aninda Mitra指出，雖然宏觀經濟前景高度不明朗，但可以肯定環球通脹較預期具韌性，預料聯儲局會繼續加息，美國聯儲局加息至6厘機會不斷提高。

Aninda Mitra又預料歐美經濟有4成出現信貸緊縮或「延遲著陸（delayed landing）」。即貨幣緊縮政策導致經濟下滑，但央行仍繼續加息，信貸環境有機會進一步收緊，而在「延遲著陸」情境下，央行會短期暫停加息；可是在通脹理力高企情況下，當局會繼續加息，經濟仍會衰退。

散戶傾向資金泊高息定存

在談及投資者策略時，紐約梅隆投資管理亞太區（日本除外）客戶投資方案主管曾春偉指出，該行偏好現金及投資級別債券，因風險較低，當中存續期較長的美國國債及其他成熟市場國債則看高一線。

紐約梅隆投資管理大中華分銷業務主管王永鏗指出，今年來港零售投資者的投資取態愈趨審慎，傾向將資金泊入高息定存，或尋找可提供固定收益的產品，對股票的偏好相對較低。