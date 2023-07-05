內地媒體指國有大行並無向地方政府融資平台　提供超長期貸款

《彭博》昨日有報道指出，內地大型國有銀行向地方政府融資平台新增25年期貸款。不過《21世紀經濟報道》指多位接近大行人士方面了解，有關傳言不實，目前並無關於融資平台（LGFV）新增貸款期限拉長至25年，且暫免4年償還本息的貸款政策出台。《21世紀經濟報道》又指出，銀行在辦理貸款業務時，要結合項目的具體情況﹑主體的償債能力﹑風險水平等各種因素，綜合考慮後才會審批放貸。

《21世紀經濟報道》又引述財政部相關負責人在上月指出，整體而言內地政府債務率不高。目前地方債務主要分布不均勻，個別地方債務風險較高，還本付息壓力較大，當局已督促有關地方切實承擔主體責任，抓實化解政府債務風險，牢牢守住不發生系統風險的底線。同時強調內地整體財政狀況健康﹑安全，為應對風險挑戰留出足夠空間。

報道引述數據顯示，截至去年底全國地方債務餘額約35.07萬億元人民幣，包括一般債務餘額約14.4萬億元﹑專項債務餘額為20.67萬億元，均控制在全國人大批准的債務限額之內。近年內地政府法定債務餘額與本地生產總值（GDP）比率控制在50%左右，低於國際通行的60%警戒線，亦會低於市場經濟國家及新興市場國家水平，風險總體可控。