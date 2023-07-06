摩根資管許長泰︰美7月加息後再加機會低　維持「債七股三」配置

摩根資產管理亞洲首席策略師許長泰表示，下半年美國經濟會持續增長，惟下行風險亦明顯，並預計美聯儲加息週期將會在今年結束。至於中國經濟，他認為下半年將會有溫和復甦。

預美加息週期今年結束

許長泰表示，雖然美聯儲預計今年再加息兩次，但他料在7月再加息25點子後，之後再加息機會不大，而加息週期會在今年完結。同時，他表示擔心美國的下行風險被低估，會繼續關注過度收緊政策的風險。由於現時加息周期未正式完結，市場對美國經濟前景過分樂觀，因此會增加下半年市場在波動性。

許長泰料，美國7月加息25點子後，之後再加息機會不大。﹙資料圖片﹚

資產配置維持「債七股三」

由於下半年市場仍處於波動狀態，他建議投資者持「債七股三」比例。在股票方面，許長泰表示若留意美國經濟出現觸底訊號時，可逐步增加股票的比例。在入手股票時可「百花齊放」，當中他偏好中港股和東南亞消費股；反觀韓國和台灣處於低增長環境，未到入手時機。

料下半年中國經濟溫和復甦

至於中國，他認為在市場方面，信心尚未恢復，消費情緒仍屬謹慎。加上房地產停滯，難有「V型」反彈，因此他認為下半年經濟僅持溫和復甦。

對於人民幣，他則看好於下半年走勢，認為會扭轉上半年趨勢，維持在7.1至7.3區域。