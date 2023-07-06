傳美財政部官員訪港　要求金融機構等限制向俄羅斯出口科技產品

據《Nikkei Asia》報道，美國財政部官員上個月未有公布行程下訪問，敦促金管局、金融機構、律師事務所、諮詢公司和行業團體採取更多措施，遏制美國製造的先進技術從香港流入俄羅斯。

報道引述數名消息人士透露，美國財政部恐怖主義融資和金融犯罪部門的三名官員，於6 月15日至16日在香港舉行會議，要求銀行和監管機構幫助識別通過香港運往俄羅斯的美國高科技物品。

報道指，有兩位消息人士指，匯豐、渣打、中銀香港、金管局和行業組織認證反洗錢專家協會（ACAMS）代表出席會議。會議強調當局對美國製造的晶片繼續運到俄羅斯的擔憂。

消息人士稱，財政部官員告訴與會者，在遇到與出口管制清單上的物品相關的交易時，應加強盡職調查， 一名與會人士更指出，相關官員要求合規，但感覺他們正準備對金融公司採取一些執法行動。

報道亦引述與會者所分享的文件，其中包括38種被指定為「高度優先兩用物品」的物品清單；如果一個物品既可用於民用又可用於軍事用途，則該物品被視為「雙重用途」，聲明要求企業、金融機構和政府監管機構努力阻止向俄羅斯或與俄羅斯有關聯的企業運送或轉運相關商品。

報道指美國駐香港領事館、財政部及中銀香港未有回應；金管局發言人則表示不會對個別會議發表評論；ACAMS稱無法對任何閉門會議發表評論。