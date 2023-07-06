ESG｜Rosewood推全新可持續發展策略　2050年實現碳中和

瑰麗酒店集團新近宣布「瑰麗一心」（Rosewood Impact）計劃及集團發展路徑，在「瑰麗同行」（Rosewood Empowers）及「瑰麗綠延」（Rosewood Sustains）兩大獨特支柱下，以可持續發展方式將循環酒店作為業務運營的核心，

集團指，「瑰麗同行」體現集團的信念，即平等獲取機會是振興社區的關鍵，會提供機會就業，從受服務不足或代表性不足的群體中尋找人才，並努力降低就業障礙；通過當地招聘、採購和伙伴合作來加強當地經濟，從而改善生計，以及通過教育和提升技能為人們賦能，投資共同的未來。

「瑰麗綠延」則是追求碳中和、從事再生實踐、推動循環酒店發展，到最終消除浪費，集團為環境可持續性設定了重要目標。包括至2025年，減少70% 垃圾填埋場和焚化廢物；減少25%能源和水資源消耗。

另外，集團旗下所有物業盡早停止使用一次性塑料；至2035年實現50%碳中和狀態；至 2050年完成碳中和狀態。

瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯表示，「瑰麗一心」為積極的影響設立了全新標杆，從而推動並邁向一個更公平、更具可續性的未來。