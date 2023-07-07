日圓先生再唱淡Yen　料明年兌美元失守160　屆時兌港元將跌穿5算

近日日圓兌美元持續處於143至144之間徘徊。雖然日本財金官員不時就日圓弱勢發表言論，可是受制於日美兩地息差，圓匯走勢未見轉強。有日圓先生之的財務省前官員榊原英資仍看淡日圓前景，認為在日美兩地貨幣政策分歧情況下，預料明年日圓兌美元失守160關口。



若以今日美元與港元匯率計算，即每百日圓兌港元處於4.8895水平。

榊原英資指出，由於日本央行堅持超寬鬆貨幣政策，美國聯儲局則繼續加息以壓抑通脹，日圓可能從當前水平貶值10%。預料日圓兌美元失守160時，日本當局可能傾向於出手干預以支持日圓匯率。

榊原英資去年曾準確預測日圓兌美元跌穿150。他最新預期日圓兌美元會繼續貶值，直至日央行收緊貨幣政策；又指出若日本經濟如預期般出現過熱，明年日央行有機會收緊貨幣政策，包括取消負利率及放棄孳息率曲線控制（YCC）操作。

日圓兌美元最新報144.12，每百日圓兌港元最新報5.428。

日央行副行長﹕認同YCC操作帶來副作用

另一方面，日央行官員表示會繼續維持現行超寬鬆貨幣政策。央行長內田新一接受《日經新聞》訪問時，排除提前結算超寬鬆貨幣政策的可能性，並支持YCC操作。

內田新一指出日央行完全認同YCC操作，會帶來影響市場功能等副作用，但亦指出央行須要對企業工資及價格製定行為變化跡象採取措施。

他又指出若過早充調整現行貨幣政策，卻失去讓通脹實現至2%的機會，其風險將過於推遲實施收緊政策過通脹繼續高於2%帶來的風險。