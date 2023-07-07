螞蟻集團被中證監罰逾71億人幣　「相互寶」業務關停｜阿里巴巴

中證監表示，對阿里巴巴﹙9988﹚旗下螞蟻集團及旗下機構，合共罰款71.23億元人民幣。

中證監於官網表示，近期，針對螞蟻集團及旗下機構過往年度在公司治理、金融消費者保護、參與銀行保險機構業務活動、從事支付結算業務、履行反洗錢義務和開展基金銷售業務等方面存在的違法違規行為，金融管理部門依據《中國人民銀行法》《反洗錢法》《銀行業監督管理法》《保險法》《證券投資基金法》《消費者權益保護法》等，對螞蟻集團及旗下機構處以罰款（含沒收違法所得）71.23億元。

同時，中證監要求螞蟻集團關停違規開展的「相互寶」業務，並依法補償消費者利益。此外，針對以往執法檢查中發現的問題，金融管理部門近期也對郵儲銀行、平安銀行、人保財險和財付通公司等實施了行政處罰。

中證監補充，2020年11月以來，從依法加強監管和有效防範風險的角度出發，金融管理部門督促指導螞蟻集團、騰訊集團﹙0700﹚等大型平台企業全面整改金融活動中存在的違法違規問題。目前，平台企業金融業務存在的大部分突出問題已完成整改。金融管理部門工作重點從推動平臺企業金融業務的集中整改轉入常態化監管。