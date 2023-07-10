阿里巴巴｜百萬呎、歷時3年落成！　盒馬上海供應鏈運營中心直擊

阿里巴巴﹙9988﹚旗下新零售公司、有望分拆上市的盒馬位於上海的供應鏈運營中心本月正式全面投產，總建築面積約100萬呎，是盒馬至今面積最大、科技含量最高、投資金額最大的單一項目。《香港01》記者直擊盒馬上海供應鏈倉庫、盒馬鮮生店等運營情況。

該中心位於上海浦東新區，歷時3年落成，是集農產品加工、成品食材研發、半成品冷凍儲藏、中央廚房及冷鏈物流配送爲一體的綜合性供應中心。作為盒馬在上海的生鮮供應樞紐，中心不僅服務上海逾百家「盒馬鮮生」店、「盒馬X會員」店等不同業態的門店，還會輻射南京、蘇州、杭州、合肥等整個華東區域。

截至今年6月，盒馬已於全國開設超過300間「盒馬鮮生」分店、68間「盒馬奧萊」店，以及9間「盒馬X會員店」。

盒馬供應鏈倉庫直擊︰

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盒馬供應鏈項目負責人郝京彬指，上海供應鏈運營中心標誌著盒馬新零售供應鏈升級。﹙鄭寧攝﹚

推動盒馬倉儲運營管理全自動化

盒馬供應鏈項目負責人郝京彬表示，該中心標誌著盒馬新零售供應鏈升級，將以數據驅動，推動盒馬倉儲運營管理全自動化，同時利用盒馬特色中央廚房，大幅提升盒馬供應鏈的效率、降低運營成本；並深度加工各類農產品，以提升其商業附加價值。

郝京彬續稱，這是盒馬第一個全自動化園區，內部有全自動冷鏈生鮮加工中心及一系列物流自動化裝備，同時融合5G、物聯網及區塊鏈等技術，實現了全鏈路的自動化與數字化，有助於提高供給效率，並降低運營成本。

盒馬鮮生店直擊︰

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中央廚房工廠 生鮮原料深度再加工

該中心投入了AGV智能機器人、機械臂、交叉帶式分揀機等自動化設備，其中AGV使用二維碼導航和慣性導航技術，可在商品分類揀選環節中協同服務器雲端部署，並基於智能算法調度，沿著最佳路徑，共同搬運拆分後的商品。按照如此高效的流程，中心單日可分類揀選逾280萬份貨品。

盒馬上海央廚工廠負責人湯雷指出：「供應鏈中心另一大特色是中央廚房工廠，可將生鮮原料深度再加工，做成以預製菜為主的鮮食產品，讓自有品牌預製菜的研發、生產、運輸鏈路更為完善。從食材的原料到生產、運輸到店，每個環節都可以追溯，不僅保障食品安全，同時也大幅提升自研食品的迭代速度及推廣效率，為盒馬大力發展預製菜助力，便於消費者在忙碌的都市生活中，快速享用盒馬自有品牌的美味鮮食。」

盒馬奧萊店直擊︰

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「盒馬X會員」店直擊︰