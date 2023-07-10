日本45歲男子靠慳積累逾9000萬日圓財富　揚言儲夠1億Yen提早退休

常言道﹕小富由儉，大富由天。若想早於45歲退休，是否可以依重左慳右慳去實現。據日本傳媒報道，一名年屆45歲的男子，在過去20年過著粗茶淡飯的生活動，成功儲到逾9,000萬日圓；又指出自己目標是希望可以儲到1億日圓便可以提早退休，預料今年便可以完成。



報道指出該名男子不時於Twitter分享其晚餐照片。近日一幀照片內，看到男子的晚餐是白飯﹑玉子燒及梅乾，並表示晚餐很清淡，甚至連雞蛋已成奢侈品，這樣的生活已有20年。

那麼其儲蓄成果如何？他指出目前其積蓄已逾9,300萬日圓，亦不在乎吃甚麼。其後他接受傳媒訪問時指出，銀行存款已達到9,470萬日圓，笑言每餐晚餐皆相當清淡，如豆腐﹑青瓜及麵包，若有肉或魚多是利用優惠券免費換領。或許長期飲食清淡，身體亦相當健康，公司每年定期做健康檢查時亦未有發現異狀。

居所月租3萬日圓便但無冷氣

要達到他的成果，條件之一是否為收入相當豐厚？報道引述男子指出，其工作收入屬中等，每收入500萬日圓（約27萬日圓），而本人亦無投資天份，最見投資穩定的股票賺取數萬日圓。因此只能透過節流來儲錢，包括透過上市公司予股東場的贈品等方式應付生活所需，所以生活開銷不多。

飲食以外，其居住的環境相當簡陋，這個月租為3萬日圓的居所既無冷氣，榻榻米及及牆壁均相當殘舊，牆身更有裂縫，隨時有今塌危機。由於其本人經常加班及出差，加上單身，所以不會挑剔住所；而他的提早退休的目標，預計今年可能實現。