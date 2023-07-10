比亞迪︰上半年乘用車出口逾7.4萬輛　奪泰國電動車銷量冠軍

比亞迪﹙1211﹚今年1-6月，累計銷售新能源汽車125.56萬輛，同比增長94.25%，位居全球新能源汽車銷量第一。

該公司指出，海外表現逐漸引人矚目。2023年上半年，比亞迪乘用車出口超7.4萬輛。截至目前，已累計出口乘用車超13萬輛，海外業務持續加速。自2021年宣佈乘用車出海戰略以來，比亞迪積極推進海外業務佈局，陸續將乘用車產品引入日本、德國、泰國、澳大利亞、巴西等重點市場。迄今為止，新能源乘用車足跡已遍佈50多個國家和地區，出口了元Plus、海豚、漢EV、唐EV等多款車型。

其中，BYD ATTO 3在泰國開售首日﹙去年11月1日﹚，便收穫現場訂單2,507台，42天內訂單破萬，更在今年不斷創造泰國純電車型的銷售記錄。2023年1月至6月，BYD ATTO 3獲得泰國上半年純電動汽車銷量冠軍，累計銷售1,1167台，在當地電動市場的佔有率為35.2%。截至目前，BYD ATTO 3在泰國的銷量已突破2萬台，累計交付超過1.5萬台。預計7月內，全泰國比亞迪門店數量將達到60家。

在新加坡市場，BYD ATTO 3車型1-5月累計銷量位居純電市場第一。此外，BYD ATTO 3在紐西蘭也廣受歡迎，2023年4-5月純電動汽車銷量成功登頂。

而在日本市場，2023年1月31日，比亞迪日本國內首家門店在橫濱市開業，截止目前已開設6家門店，並計畫在2025年底，在日本47個都道府縣設立超過100家門店。