調查｜68%受訪央行及主權基金將外匯儲備放本國　比例較3年前提高

景順一項針對央行及主權財富基金的調查顯示，愈來愈多國家將黃金儲備調回本國，以防範類似西方國家對俄羅斯的制裁事件發生。



去年金融市場跌市讓主權財富基金出現廣泛損失，基金經理在根本上重新思考策略，認為高通脹及地緣政治緊張局勢將會持續。

參加景順全球主權資產管理年度研討會的85家主權財富基金，及57家央行中，逾85%認為通脹率在未來10年將較對上10年高。在這種情況下黃金及新興市場債券被視為很好的押注，但去年俄羅斯入侵烏克蘭後，西方將俄國總值6,400億美元黃金及外匯儲備的一半凍結，似乎引發轉變。

多數受訪機構認為美元地位難代替

調查顯示近60%受訪者指出這提高黃金的吸引力，同時68%受訪者指出會將儲備放在本國，2020年時只有50%作出有關決定。

由於地緣政治上的擔憂及新興市場的投資機會，鼓勵部份央行將資金撤出美元進行多元化投資。有7%受訪者指出，美國債務增加成美元不利因素，惟大多數人仍預期美元作為全球儲備貨幣地位無可替代。

此外印度再次獲受訪者視為最具投資吸引力國家之一，而英國及意大利的不太具吸引力。在利率攀升及新冠疫情下發展出在家工作及網上購物習慣，認為房地產最不具吸引力的私人投資。