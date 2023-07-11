虛擬銀行｜Mox Bank用戶稱賬戶遭凍結　公司指對客戶造成不便致歉

近日多位虛擬銀行Mox Bank用戶在社交平台反映，旗下Mox銀行賬戶在短時間內數度封鎖，然而Mox Bank未有深入解釋原因，只稱基於保安考慮，而且解封時間長達數工作天，惹來眾多網民不滿，更揚言要向金管局投訴。

不乏網民在Mox Bank Facebook專頁留言，不滿銀行賬戶遭凍結，無法調動資金，有留言更稱「仲要攪咗成個星期都唔開返」。有網民又分享，自己上周被凍結賬戶，數日前解僱，但過程完全沒有解釋凍結原因，近日再登入交卡數，「點知登入個app又凍結多一次」。

由於虛擬銀行不設任何實體分行，故銀行客戶服務相當依賴網上渠道，有網民表示曾多次嘗試聯絡客戶服務熱線尋求幫助，但均未能成功。有網民在討論區分析，事件或與近日Mox Bank系統更新有關，系統對部份交易及客戶較敏感，尤其是買賣加密貨幣。

對於今次事件，Mox Bank發言人指出﹕「我們一直重視所有客戶安全安心使用我們的服務，以及保障客戶權益。因此，我們根據既有的制度檢視個別客戶的賬戶，以作為我們保障客戶權益的措施之一。我們已通知受影響客戶有關賬戶因而暫時停止使用。完成檢視後，客戶將可繼續使用賬戶。我們對受影響客戶造成不便衷心致歉，並感謝所有客戶的耐心等待及體諒。」