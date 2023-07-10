螞蟻完成整改　阿里兩日飆近7%　溫傑籲區間操作︰利好效應並不大

螞蟻集團宣布遭罰款71.23億元（人民幣），並完成整改，有望之後分拆上市。消息帶動阿里巴巴﹙9988﹚股價上揚，繼上週五「偷步」升3.4%後，今日﹙10日﹚再升3.2%至89元。兩日計，阿里累升6.7%，市值升約1,100億元。



不過，即使驅散一大不明朗因素，但分析認為當中利好效應並不大，主因現時互聯網監管已常態化，相關監管政策亦沒有鬆懈，建議散戶維持「80蚊入、90蚊沽」區間操作。



華泰證券表示，阿里巴巴最新目標價為154.7美元。（視覺中國）

上週五（7月7日）中國證監會宣布，針對螞蟻集團及旗下機構違法違規行為處以罰款（含沒收違法所得）71.23億元人民幣，相當於阿里巴巴財報顯示的螞蟻集團2022年淨利潤（人民幣311.94億元）的22.8%。隨後螞蟻集團宣布，擬回購比例不超過總股本的7.6%，最新估值約5,671億元人民幣。

中資行下調螞蟻估值 約7.3美元每ADS

華泰證券表示，基於螞蟻最新市值，以及阿里30%持有折讓（維持不變），阿里包括螞蟻在內的戰略投資每 ADS（美股存託股份）估值13.8 美元（前值：19.3美元）。其中，華泰對螞蟻的總估值由基於其2018 年Pre-IPO 融資後的1,500 億美元﹙約1.08萬億元人民幣﹚調整為5,671 億元人民幣，按照33.0%的持有權益對應，則歸屬於阿里巴巴的價值約為7.3 美元每ADS。

整體而言，基於SOTP 估值法，阿里巴巴目標價為154.7美元（前值：161 美元），華泰證券維持「買入」評級。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑建議散戶維持「80蚊入、90蚊沽」的區間操作。﹙資料圖片﹚

螞蟻不復當年勇

完成整改消息一出，阿里兩個交易日累升6.7%。凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，有關變動對阿里巴巴屬好事，但當中利好效應並不大。

他指出，雖然螞蟻集團整改完成，相關不明朗因素隨之減少，但由於互聯網監管已常態化，當中政策並無鬆懈，螞蟻集團已有別於兩年前，估值亦出現變化，「就係以前犯校規，罰你留堂；依家唔洗留堂，但其實校規冇變，有啲嘢唔俾做，以後都唔可以做！」

事實上，螞蟻經歷是次罰款及監管風波後估值大減7成至5,671億元人民幣，等於三分之一阿里巴巴集團的市場，即是阿里巴巴約1.8萬億港元市值中，大約2,000億港元就來自於螞蟻集團。

2020年11月3日，螞蟻集團被叫停上市計劃。這一事件引起廣泛關注。（資料圖片／美聯社）

完成整改 無明顯利好效應

此外，溫傑提醒，由於螞蟻在年初調整實際控制人，根據上市條例，調整實際控制人會影響於對公司上市進度，因此螞蟻集團最早需等到明年第一季才能來港上市，即使在上市後亦只能對阿里巴巴帶來間接性的幫助，除了螞蟻估值急挫和監管因素外，溫傑表示「螞蟻集團實際上不直接『屬於』阿里集團旗下，有別於分拆雲業務、菜鳥、盒馬鮮生等。」

談及股價走勢，溫傑重申，螞蟻完成整改未至於是明顯的利好效應，考慮到現時阿里和大市勢頭都不屬太理想，很難出現「高追」情況，因此投資維持「80蚊入、90蚊沽」的區間操作，「完成整改係好消息，但唔係一個令到阿里由80蚊變100蚊嘅故仔！」