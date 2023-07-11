星展加H按封頂息至5.875厘等同P按　創本港20年來最高

金管局上周五公佈放寬樓按措施，即有銀行大幅上調H按封頂息。據市場消息稱，星展銀行直接用最優惠利率（P）作為H按封頂息，即高達5.875厘，較原來封頂息高出足足2.5厘，同時取消現金回贈。為目前全港最高H按封頂息，並為20年來最高。



星展回應按揭貸款按不同因素作評估

消息稱，星展最新的H按計畫，拆息部分按息仍為H+1.3厘，但封頂息就由P-2.5厘（實際按息3.375厘）大幅上調至P。現金回贈方面，則由原來1.5%削至0%。

新計畫適於所有按揭貸款額，舊計畫則適用於300萬樓上貸款額兼要開立可投資資產至少達100萬元的星展豐盛理財戶口。新計畫罰息期只需1年。

1個月HIBOR昨日報5厘，以H加1.3厘計，名義按息為6.3厘，仍高於星展封頂息5.875厘。星展回應指，按揭貸款按照不同因素作出評估，不評論個別個案，該行將密切關注利率及市場變化，必要時調整利率。

曹德明料，中小型銀行或會根據自身資金成本及業務策略，調整按揭息率或相關優惠。﹙資料圖片﹚

曹德明：大行按揭市佔率仍有上升空間

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則表示，1個月拆息已多日徘徊5厘左右，相比現時一般新做按揭息率3.5厘，明顯高出1.5厘，故料其他中小型銀行或會根據自身資金成本及業務策略，調整按揭息率或相關優惠。

另一方面，大型銀行為追趕全年按揭業務，加上其資金成本壓力較中小型銀行輕，續以高現金回贈搶佔按揭市場，估計四大銀行的按揭市佔率仍有上升空間，或挑戰2020年12月81.4%有紀錄高位。