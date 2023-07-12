綠色賦能融通未來 交通銀行(香港)及交銀香港分行綠色金融優勢

交通銀行股份有限公司香港分行(下稱「交通銀行香港分行」)及交通銀行(香港)有限公司(下稱「交通銀行(香港)」)全面貫徹綠色發展新理念，主動服務香港融入國家綠色發展大局，支持香港打造粵港澳大灣區綠色金融中心，把握大灣區和「一帶一路」建設帶來的綠色金融機遇，聚焦綠色金融產品和服務創新，積極推動綠色及可持續金融高質量發展。



創新綠色金融產品，提升綠色服務能力

交通銀行香港分行及交通銀行(香港)以服務實體經濟為出發點和落腳點，根據客戶需求不斷創新優化產品，陸續推出綠色及可持續發展貸款、綠色及可持續發展定期存款、綠色及可持續發展儲蓄及支票存款、綠色按揭、綠色債券承銷及綠色顧問等「一攬子」綠色金融產品與服務。

2023年5月，交通銀行香港分行及交通銀行(香港)率先推出經獨立第三方認證的綠色及可持續發展存款，為零售和企業客戶提供更多元的綠色產品選擇。

交通銀行香港分行積極參與香港金管局的「綠色和可持續金融資助計劃」，成功獲委任為認可債券安排行，協助海南省政府發行中國地方政府首單50億元離岸人民幣藍色及可持續發展債券；率先落地綠色債券抵押回購業務，推出可持續發展掛鉤貸款配套利率掉期產品，上線綠色按揭貸款，代銷ESG基金。交通銀行(香港)成功為某大型航運央企辦理首筆1.12億美元，獲第三方認證境外綠色船舶貸款。同時交通銀行香港分行及交通銀行(香港)積極推動碳交易產品上線，不斷豐富完善綠色金融產品體系。

擴大綠色金融「朋友圈」，打造綠色發展生態

交通銀行香港分行及交通銀行(香港)積極協助客戶打通綠色發展上下游環節，連接業界所有，共同服務客戶所需。與綠色金融認證領域權威機構香港品質保證局簽署「合作備忘錄」；先後加入香港綠色金融協會和香港綠色建築議會等組織；成為香港品質保證局中小企貸款綠色「評定易」線上平台的合作銀行，有效簡化申請流程，幫助企業更便捷地為其貸款項目進行綠色評定；與香港主要電力供應商開展深度合作，多方攜手共建「產業+綠色金融」生態體系，全方位助力客戶綠色低碳轉型。

建設綠色金融品牌，推廣綠色發展理念

2023年3月，「交通銀行香港分行及交通銀行(香港)綠色和可持續金融」頒獎典禮成功舉行，活動褒揚在2022年為綠色和可持續發展做出貢獻的客戶，密切了本行與客戶的關係，豐富了銀企合作的內涵，銀企共同打造綠色金融品牌。同時，交通銀行香港分行及交通銀行(香港)積極推廣綠色金融理念，成為首家商業銀行擔任香港品質保證局「理想家園」的活動支持夥伴，在下一代中積極推廣綠色及可持續發展理念。2023年4月30日，交通銀行香港分行及交通銀行(香港)聯同香港地球之友在屯門大欖郊野公園大欖自然教育徑，舉行了「酷森林2023」親子植樹減碳活動，積極履行社會責任，與社會各界一起攜手並進，綠色賦能，融通未來，共同締造一個更美麗、更健康、更可持續發展的綠色社會。

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