港交所歐冠昇稱互聯互通持續發展　促進內地與全球資本雙向流動

港交所（0388）行政總裁歐冠昇發表網誌，指出在「碎片化」﹑「脫鈎」等論調充斥的時代，互聯互通的持續發展意味要堅持與努力，努力深化和拓展香港的優勢，連接中國與世界。



他進一步指出在這個動蕩時代，世界需要更多而非更少互聯互通。資本市場在促進全球互聯互通，創造共贏和推動社會實現未來可持續發展方面擔任角度會更加重要。過去香港與內地市場建立一系列互聯互通機制，以及這些機制帶來機遇，已實現這點。

歐冠昇指出互聯互通的持續發展，也為港交所機構多元化﹑豐富的產品服務生態圈奠定重要基礎，進一步促進中國與全球市場之間的資本的雙向流動，鞏固香港作為國際金融中心地位，讓香港社會繼續繁榮發展。

他又指出港幣—人民幣雙櫃台是實現更多跨境資金流動的重要一步，同時已與合作夥伴研究開展下一步工作，將人民幣櫃台納入南向港股通，為內地投資者可以通過港股通交易合資格公司的人民幣櫃台鋪路搭橋，包括交易在港上市的國際公司。有關安排可以將參與港股通的內地投資者消除匯率風險，有助進一步壯大南下資金，亦有有助吸引更多有興趣接觸内地資金的國際發行人來到香港，促進香港市場基礎設施建設，提升人民幣流動性，也將鞏固香港作為全球首選離岸人民幣中心的地位，推動人民幣國際化進程。