嘉信理財料聯儲局最快明年中減息　AI股現泡沫料未能再帶領大市

嘉信理財香港發表今年中期美國市場及環球經濟展望，該行預計美國長期通脹為每年2.5%，並預計美聯儲在今年下半年再加息一至兩次，包括在本月加25點子。股市方面，人工智能（AI）公司現泡沬，下半年未必再能帶領大市。基於現時經濟環境，建議投資者分散投資，選擇優優質國際股票及債券。



料聯儲今年再加息一至兩次

嘉信理財香港表示，雖然美聯儲在六月維持利率不變，但暗示今年稍後會有進一步加息，該行理財顧問郭明燊料，美聯儲本月議息將加息25點子，其後視乎通脹和就業情況，並不排除在年內會再加多一次息。至於坊間估計掉頭減息行動，他預計今年出現機會不大，最快需去到明年年中才會出現減息情況。

分析指，美股在下半年可能難以取得可觀的升幅。（AP）

AI股現泡沫 未能帶領大市

至於美股市場，該行認為若通脹及就業增長放緩並蔓延至服務業，股票市場在下半年可能難以取得可觀的升幅。嘉信理財香港理財顧問林長傑表示，在上半年美股市場主要由人工智能股（AI）帶動，當中風險較為集中。惟現時人工智能股出現泡沫，加上其他板塊成分股有追上的聲勢，因此下半年會收窄與國際股票落後幅度，是一種較好的趨勢。

在債券利率方面，兩年或更長時間的國債利率可能會繼續下跌，10 年期國債收益率到年底將跌至3%至3.25%的水平。

宜分散投資 選擇優質股票公司

由於現階段美股市場未有利好的消息，因此在資產配置方面宜入手更多國際成分市場，並分散在不同的板塊。林長傑認為，國際股具備吸引力，因估值較吸引，盈利增長較快，當中可留意日本和印度市場。林長傑強調道，現時投資宜著重優質的股票及債券，當中要選擇高質素的公司，可多留意公司的前景、財務狀況，易選擇擁有較多即時現金流和高股息的公司。同時要謹守分散投資的原則並定期調整投資組合。