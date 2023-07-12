國務院總理李強主持召開平台企業座談會　指平台經濟大有可爲

據央視報道，中共中央政治局常委、國務院總理李強今日﹙12日﹚下午主持召開平台企業座談會，聽取對更好促進平台經濟規範健康持續發展的意見建議。

中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席。

座談會上，美團﹙3690﹚、小紅書、海智在線、貨拉拉、阿里雲、徐工漢雲、抖音、智聯招聘等企業負責人先後發言，拼多多、京東、歐冶雲商、BOSS直聘、航天雲網、卡奧斯等企業負責人提交了書面發言。

在認真聽取大家發言後，李強指出，平台經濟在時代發展大潮中應運而生，爲擴大需求提供了新空間，爲創新發展提供了新引擎，爲就業創業提供了新渠道，爲公共服務提供了新支撐，在發展全局中的地位和作用日益突顯。在全面建設社會主義現代化國家新徵程上，平台經濟大有可爲。希望廣大平台企業堅定信心向前看、練好“內功”加油幹，持續推動創新突破，更好賦能實體經濟發展。積極履行社會責任，加快提升國際競爭力，在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

李強強調，各級政府要着力營造公平競爭的市場環境，完善投資准入、新技術新業務安全評估等政策，健全透明、可預期的常態化監管制度，降低企業合規經營成本，促進行業良性發展。要建立健全與平台企業的常態化溝通交流機制，及時瞭解企業困難和訴求，完善相關政策和措施，推動平台經濟規範健康持續發展。

吳政隆參加座談會。