長實208億出售波老道豪宅「撻Q」　新加坡買家逾20億訂金遭沒收

長實﹙1113﹚就 21 BORRETT ROAD 項目﹙「波老道項目」﹚交易發通告，指買方並無遵照買賣協議條款支付金額10.38億元的第一筆部分付款及其應計利息。儘管雙方已嘗試按不損害權益基礎通過討論解決違約問題，惟未能達成解決方案。因此，於7月13日，賣方已根據買賣協議向買方發出終止通知致使買賣協議被即時終止，並沒收買方已支付的金額爲20.76億元訂金。因此，買賣協議項下擬進行的出售事項及可能提供的買方貸款將不會進行。

長實又指，終止買賣協議將不會對公司的業務及財務狀況，以及其股東的整體利益造成任何重大不利影響。

趙國雄︰將按市況重新作出銷售安排

長江實業執行董事趙國雄稱，21 BORRETT ROAD 豪宅項目位於香港最尊貴之山頂地段，乃一項稀珍的優質資產。在簽訂買賣合約後，由於市場不斷變化及利率變動，儘管雙方已嘗試在不損害權益的基礎上討論，研究不同方案解決問題，惟最終未能達成協議，集團只好執行相關合約條款，甚為可惜。集團將按市況重新作出銷售安排。

2011年購入波老道地皮

長實去年9月宣布，以207.66億元，出售位於波老道21號，名為「21 BORRETT ROAD」的發展項目，估計是次出售事項，收益約為63億元，而買家為新加坡華瑞資本。

長實於2011年6月，以116.5億元購入波老道地皮，每呎樓面地價為26,763元。時任長實副主席兼董事總經理李澤鉅在拍賣後，被問及是否覺得「執到平貨」時，先表示﹕「你話呢」，又指出「優質地皮買一件少一件」。