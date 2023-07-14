銀色債券2023｜新一批規模最少500億元　保底息升至5厘！

金管局公布新一批銀色債券﹙第八批﹚詳情，債券發行額最少500億元，可視乎市況提高至最多550億元；保證息率升至5厘。一如之前，每手1萬元，年期3年，每半年派息1次。

具體利息以浮息計算，即以由政府統計處編制及公布的綜合消費物價指數計算，又或定息5%，以較高者為依歸。

政府表示，2024年或之前年滿60歲（即1964年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民可以認購，而認購期為2023年7月8日上午9時至2023年8月9日下午2時，每位投資者最多可獲配發100手；發行日定於8月18日。

今批銀債同樣由中銀香港和滙豐作為債券計劃零售部分的安排行，市民可透過20間配售銀行或28間指定證券經紀提出一份申請，重複申請將不被接納。

財政司司長陳茂波表示，希望為年長市民提供穩定安全、低風險、回報吸引的投資選項。(盧翊銘攝）

陳茂波︰冀為年長市民提供穩定安全投資選項

財政司司長陳茂波說：「今次發行的銀色債券保證最低息率訂在五厘，高於過去的銀債息率，主要是考慮到在目 前波動的投資環境中，希望為年長市民提供穩定安全、低風險、回報吸引的投資選項。」

他表示，在經濟層面，金融業發展是推動香港經濟及商業活動蓬勃發展的核心動力；在社會層面，金融服務也應兼具普惠的面向，更好服務市民及社會的需要，讓市民能更實在感受及分享到金融業發展帶來的好處。

上批銀債 最多可獲分配21手

銀色債券是政府為銀髮族而設的債券，每手1萬元，債券年期3年，每半年派息一次，息率與通脹掛鉤，2022年發行的第七批銀色債券供60歲以上的長者認購，發行額大幅加碼到最多450億元，保證息率四厘，該批銀債共收到近29萬份有效申請，最多可獲分配21手。

值得一提，銀色債券不設第二市場，債券到期前只能向政府出售，並以原價加期間累計之利息贖回有關債券。