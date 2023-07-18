平安壹賬通銀行│「融易貸」極速貸款服務 助中小企資金周轉更靈活

隨着香港已走向全面復常，市場逐漸復甦，對於中小企而言，這正是一個抓緊發展機會的黃金時機。平安壹賬通銀行作為全港首間為中小企提供銀行服務的虛擬銀行，近期與八達通合作，為中小型零售商提供全新「融易貸」極速貸款服務，具有簡易申請、快速批核和彈性還款三大優勢，有助於中小企實現更靈活的資金管理。



百業復甦 市場重回正軌

從銀行成功取得貸款，往往是中小企擴大業務規模的首要條件，在疫情過後，各行各業都開始重回正軌，特別通關後重新迎來旅客，就更是零售中小企大展拳腳的黃金機會。按政府數據顯示，2023年首5個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計，比2022年同期上升21.0%，加上7月派發新一輪的消費券，中小企絕對是機不可失。

全新「融易貸」簡易申請

有見及此，平安壹賬通銀行就為中小企推出全新的極速貸款服務「融易貸」，以三大優點令中小企的周轉變得更靈活。第一，中小企在其他銀行申請開戶和融資時，往往要提供大量文件，包括銀行對帳單，而處理這些文件的手續亦相當繁複，令申請人十分頭痛。在是次與八達通的合作計劃下，經八達通商戶同意後，平安壹賬通銀行可獲取該商戶的相關商業數據，迅速了解公司最新的業務狀況，而商戶申請貸款期間無須遞交任何文件¹，從而簡化貸款審批流程，並提高信貸分析效率及精準度。

平安壹賬通銀行為中小企推出全新的極速貸款服務「融易貸」，標榜簡易申請、快速批核和彈性還款三大優勢。

最快一日完成批核 同時設有彈性還款

審批速度快是「融易貸」的另一優點，事關中小企客戶完成申請後，最快可於24小時內完成批核²，資金極速到手。「融易貸」貸款額高達50萬港元，還款期長達 18 個月，而客戶則享有彈性還款的選擇，可提早還款而免罰款，利息按天計算，以便更靈活地調配資金，配合業務發展。

平安壹賬通銀行致力幫助中小企發展

平安壹賬通銀行致力發展中小企銀行業務，是全港第一間向中小企提供銀行服務的虛擬銀行，更透過不同銀行服務支持中小企發展，例如為貿易中小企提供「壹易貸」、為初創及一般中小企提供「企業分期貸款」、為工程及建造業中小企提供「企業短期貸款」、以及與易付達合作為零售商戶推出「企業循環貸款」等等，都利用了金融科技及商業數據簡化貸款申請及審批流程，協助中小企更加靈活地解決資金周轉需求。

平安壹賬通銀行是全港第一間向中小企提供銀行服務的虛擬銀行。

截至2022年12月31日，在平安壹賬通銀行已審批貸款的客戶中，有29%的中小企是首次獲銀行貸款，可見它能積極照顧中小企的融資需要，致力填補市場上中小企融資的缺口，從而實踐普恵金融。

如有興趣了解「融易貸」更多，請即瀏覽：https://bit.ly/3NRLzfx

備註：

借定唔借，還得到先好借！

受條款及細則約束。

¹ 客戶於貸款審批時只需提供香港身份證用於身份驗證並提交申請表。貸款放款前，客戶需要完成貸款文件簽署。

² 完成申請後最快於一個工作天內審批貸款。

（資料及相片由客戶提供）