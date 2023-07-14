國泰航空否極泰來！　料半年轉賺最多45億　將向員工發特別酬謝金

國泰航空﹙0293﹚宣布，預計國泰集團於 2023 年上半年錄得綜合溢利約40億至45億元，相比2022年上半年度則錄得股東應佔虧損50億元。

國泰同時表示，向於疫情期間一眾與國泰共度時艱的同事，發放最高為六星期合資格酬金的特別酬謝金。此特別酬謝金將連同九月份薪酬一併發放。

據介紹，所有在2022年12月31日或之前入職國泰集團的員工，將獲發兩星期合資格酬金；而在 2020 年至 2022 年期間曾參與特別休假計劃或同類計劃，並一直持續受聘至今的員工，將額外獲發四星期合資格酬金。

國泰新任CEO林紹波（廖雁雄攝）

料未來12個月陸續回購優先股

國泰集團又稱，已於6月30日就香港特區政府所持有的優先股派付15.24億元的遞延股息，即派付所有累計遞延股息。集團亦打算如期派付未來所有到期的優先股股息。

此外，於當時市場環境及業務運作情況許可下，國泰集團計劃於未來 12 個月陸續回購所有優先股。

林紹波︰復常之路已步上正軌

國泰行政總裁林紹波表示，重建國泰的復常之路已步上正軌，「我們對此深感鼓舞。集團旗下航空公司的業務表現持續改善,財務狀況亦見穩健。這些指標反映出我們的業務不斷增長,並在重建過程中取得成果。我們衷心感謝香港特區政府和股東自疫情至今的支持。」