中紀委稱光大集團董事長唐雙寧嚴重違法違紀　正接受紀律審查

據中紀委網頁，光大集團原黨委書記﹑董事長唐雙寧涉嫌嚴重違法違紀，目前正接受中紀委紀律審查和監察調查。

唐雙寧於1954年出生，由2007年至2017年出任光大董事長，至2017年由李曉鵬接任光大董事長一職。李曉鵬於去年卸任，並於今年4月被查。

董事長唐雙寧領導光大銀行10年，帶領該行在中港兩地上市。（中國光大銀行網頁）

翻查光大銀行（6818）2016年年報，唐雙寧自2007年7月起出任該行董事長。他亦為時任光大集團股份公司董事長﹑光大集團有限公司董事長﹑光大控股（0165）非執行董事﹑光大國際（0257）非執行董事﹑光大證券董事﹑光大永明人壽董事。

年報資料又顯示唐雙寧曾任建行瀋陽分行常務副行長﹑人民銀行瀋陽市分行副行長﹑行長兼國家外匯管理局瀋陽分局副局長﹑局長。歷任人行信貸管理司司長﹑貨幣金銀局局長﹑銀行監管一司司長。2003年4月至2007年6月出任銀監會副主席，兼任中國金融學會副會長﹑中國投資學會顧問﹑中國經濟社會理事會常務理事﹑中國國際經濟交流中心常務理事等。

年報資料再指出唐雙寧畢業於東北財經大學，獲投資經濟專業碩士學位，高級經濟師。第十一屆全國政協委員，中共十八大代表，第十二屆全國人大代表﹑全國人大農業與農村委員會副主任委員，獲國務院頒發的「政府特殊津貼」。