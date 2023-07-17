颱風泰利｜8號風球將至少維持中午12時　股市開唔開？　一文睇清

颱風泰利吹襲香港，更成為今年首個8號風球。天文台於今日（17日）凌晨改掛8號風球，最新預料本港會漸轉吹東至東南風，風力進一步增強。同時，與泰利相關的雨帶正為廣東沿岸帶來頻密狂風驟雨。本港今早普遍錄得超過10毫米雨量。8號烈風或暴風信號至少維持至正午12時。隨後8號信號會否維持將取決於本地風力的變化，以及泰利雨帶的相關陣風會否持續影響本港。



據港交所就颱風﹑極端情況及黑色暴雨期間安排，如明日上午7時前解除8號風球，交易會如常進行。若8號風球於上午7時至9時期間解除，開市前時段會被取消。早上交易時段將於信號解除後2小時恢復交易，（恢復交易開始時間須為整點或30分）。

港交所又指出，若8號風球於上午9時至11時間解除，開市前時段及早上交易時段將被取消，下午交易時段將如常於下午1時開始。如8號風球解除時間介乎11時段至11時30分，開市前時段及早上交易時段將被取消，下午交易時段將於下午1時30分開始。若信號解除時間介乎11時30後至中午12時，開市前時段及早上交易時段將被取消，下午交易時段為將於下午2時開始。

若8號風球信號於中午12時後解除，港交所指出會全日停止交易。