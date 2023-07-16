刁佬夜蒲實錄四︰細說環球「萬國城」　韓國夜場多遊戲台灣擅推廣

一年一度的書展將於下星期展開，《刁佬正傳III》於Cup Magazine 首發，有少量簽名版本發售，先到先得。前兩集《刁佬正傳》亦會同場發售。

王晶監製的TVB劇集《一舞傾城》，炒熱大家對香港80、90年代夜總會的回憶，由於劇中大部份場境在佛山拍攝，網民笑稱係「佛山傾城」、「佛山萬國城」。明明講嘅係香港，但現時香港已無夠架勢夠輝煌的夜總會可供拍攝，只好轉移到佛山。網民紛紛開Post討論，如何集思廣益「搞旺個場」，重振尖東。忽然令刁佬諗起世界各地的夜蒲點各有特色。

1990至1997年日式夜總會於尖東屬全盛時期，日式夜總會前身係「舞廳」，大家話去跳舞，指的就是去夜總會。鄧小平叫大家97後可以「馬照跑，舞照跳」，就係叫大家安心繼續跳舞，繼續去夜總會。

無論香港還是內地，過去多年在商場或做刁嘅交易上仍離不開夜場跳舞的元素，舞池正唔正並非評定夜場嘅重要因素，大家都知道無論硬件有幾好，冇一個良好嘅軟件，硬件只係一件沒有靈魂的軀殼。橫看世界，現今夜場已很多元化。韓國的夜場最多遊戲玩，保齡球、飛鏢、音樂遊戲機都係基本，難怪韓國拍得出集遊戲大成的《魷魚遊戲》。有次香港有老闆引入韓式夜場，刁佬去到發現竟然同場出現上次喺新加坡遇到的韓國囡囡，驚覺佢哋都係遊牧民族，到底係咪用專才身份入境就不得而知。

台灣的夜場則最進取最會做推廣。﹙資料圖片 / 聯合新聞網授權使用﹚

台灣的夜場則最進取最會做推廣，刁佬好少台灣客，已經好耐無去台灣，不過仍時不時收到台灣媽媽生嘅宣傳。賀年嗰時媽媽生仲會Send的WeChat短片過來，蒙太奇式閃出台妹穿著各種誘人服飾擺Pose。刁鳳問去到現場係咪真係有呢啲囡囡先，刁佬答梗係無啦，正如你去旺角佐敦見到咁多海報上面嘅囡囡，場內係咪真係有？係台北去到夜場有一個慣例就係每兩個鐘就會熄哂燈，囡囡會脫下各種誘人服飾，跳五分鐘Lap Dance，之後著返衫又開返燈，香港出城嘅兄第都慨嘆無論開燈定熄燈，兩種情景都係乜都睇唔到。

至於內地嘅夜場就係最會做局，曾經有上海卡拉OK，聖誕節推出一架架現成嘅林寶堅尼同法拉利作為抽獎禮物，大家行過見到架車都充滿話題性，你話係咪唔幫襯都要睇吓？以前京城有個天下第一樓叫天上人間，做得風流倜儻嘅文人雅士，冇去過簡直係個遺憾，因為而家已經執咗。Iron Man有個I love you 3000，今日我地杭州有I love you 5000，你話係咪長江後浪推前浪?

聲色犬馬之地一晚消費唔少，如果一個地方興旺，多生意傾，自然客似雲來。80、90年代係香港經濟起飛之時，家下灣仔、中環及尖沙咀，夜晚水淨鵝飛，香港夜場全盛時期，真不知何日君再來。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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